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Шольц и Путин впервые за почти два года проведут телефонный разговор - Bloomberg

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Все-таки позвонит

Шольц и Путин впервые за почти два года проведут телефонный разговор - Bloomberg

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц и правитель России Владимир Путин планируют сегодня провести первый за два года телефонный разговор. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме под атакой со стороны России, при этом значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена.

Неопределенность в отношении поддержки со стороны западных союзников также растет в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом в следующем году. Германия является вторым крупнейшим сторонником Украины после США и пообещала предоставить миллиарды евро дополнительной помощи", - пишет издание.

Таким образом Шольц станет первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным.

Последний телефонный разговор между канцлером Германии и российским диктатором состоялся в декабре 2022 года. С тех пор прямые контакты Путина с другими западными лидерами также прекратились.

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Источник:
Bloomberg
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
15.11.2024 в 16:27
Предательство состоялось в Мюнхене до войны, где все лидеры стран ЕС и СШП согласились с тем что рашка оккупирует Украину.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
15.11.2024 в 16:27
Предательство состоялось в Мюнхене до войны, где все лидеры стран ЕС и СШП согласились с тем что рашка оккупирует Украину.
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0
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Matachorros (Chicago)
15.11.2024 в 16:26
Предательство состоялось в Мюнхене до войны, где все лидеры стран ЕС и США согласились с тем что рашка оккупирует Украину.
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0
0
Gudvin85 (Киев)
15.11.2024 в 16:13
Попахивает предательством
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