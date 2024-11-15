Шольц и Путин впервые за почти два года проведут телефонный разговор - Bloomberg
Все-таки позвонит
Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц и правитель России Владимир Путин планируют сегодня провести первый за два года телефонный разговор. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме под атакой со стороны России, при этом значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена.
Неопределенность в отношении поддержки со стороны западных союзников также растет в преддверии возвращения Дональда Трампа в Белый дом в следующем году. Германия является вторым крупнейшим сторонником Украины после США и пообещала предоставить миллиарды евро дополнительной помощи", - пишет издание.
Таким образом Шольц станет первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновит прямой контакт с Путиным.
Последний телефонный разговор между канцлером Германии и российским диктатором состоялся в декабре 2022 года. С тех пор прямые контакты Путина с другими западными лидерами также прекратились.
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