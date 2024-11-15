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Работник ТЦК стрелял в мужчину в Киевской области: Минобороны начало проверку. ВИДЕО

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Видео появилось в соцсетях

Работник ТЦК стрелял в мужчину в Киевской области: Минобороны начало проверку. ВИДЕО

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.

В комментариях к записи отмечается, что таким образом представитель ТЦК пытается мобилизовать грузчика-уклониста, который работает на территории складского комплекса в селе Счастливое Киевской области.

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В Министерстве обороны изучают информацию о применении оружия работником ТЦК в Счастливом Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия.

В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
15.11.2024 в 17:01
Ничего тцкашнику не будет. У них прямое разрешение с верху на любые преступления.
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Комментарии 4
Matachorros (Chicago)
15.11.2024 в 17:01
Ничего тцкашнику не будет. У них прямое разрешение с верху на любые преступления.
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0
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Matachorros (Chicago)
15.11.2024 в 16:59
Это тварина простокваша, ухилянт поганый, только и делает что воюет на форуме. А в армию ни ногой, бегает от тцк
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magnum power (БОМЖ)
15.11.2024 в 16:46
ви шо, ухилянти? не кожний, хто у формі - це працівник ТЦК. перед тим, як поширювати інформацію з інфо-смітників, постарайтеся її хоч якось перевірити.
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terber (ternopil)
15.11.2024 в 16:50
я недумає що це охороник складу в війсковій формі
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