Работник ТЦК стрелял в мужчину в Киевской области: Минобороны начало проверку. ВИДЕО
Видео появилось в соцсетях
фото из свободных источников
В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина в военной форме бежит за гражданским и стреляет в его направлении.
В комментариях к записи отмечается, что таким образом представитель ТЦК пытается мобилизовать грузчика-уклониста, который работает на территории складского комплекса в селе Счастливое Киевской области.
В Министерстве обороны изучают информацию о применении оружия работником ТЦК в Счастливом Киевской области.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Для выяснения обстоятельств Главная инспекция Министерства обороны (ГИМО) начала проверку правомерности действий представителя ТЦК и основания для использования оружия.
В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений", - говорится в сообщении.
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