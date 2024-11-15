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Дроны атаковали военный аэродром Крымск в Краснодарском крае. ВИДЕО

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Был атакован аэродром Крымск

Дроны атаковали военный аэродром Крымск в Краснодарском крае. ВИДЕО

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Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь на 15 ноября дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает ASTRA.

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Местные жители Крымска сообщали о взрывах. Предварительно, дроны атаковали аэродром "Крымск".

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