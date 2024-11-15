Дроны атаковали военный аэродром Крымск в Краснодарском крае. ВИДЕО
Был атакован аэродром Крымск
соцсети
В ночь на 15 ноября дроны атаковали военный аэродром "Крымск" в Краснодарском крае РФ.
Об этом сообщает ASTRA.
Местные жители Крымска сообщали о взрывах. Предварительно, дроны атаковали аэродром "Крымск".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Мощный и с хорошим пасом". Игрок МЮ назвал украинца, который бы усилил команду Аморима
- Перес - Анчелотти: Это не тот Мбаппе, которого я подписал
- Сабо: Хотелось бы ошибиться, но думаю, что мы проиграем Грузии
- В январе может быть прекращение огня, а уже в мае – выборы в Украине, - The Economist
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн