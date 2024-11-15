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Зеленский: Война завершится быстрее при администрации Трампа

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Президент рассказал, что у него с Трампом сложилось конструктивное взаимодействие

Зеленский: Война завершится быстрее при администрации Трампа

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с политикой команды, которая возглавит Белый дом после победы Дональда Трампа на выборах в США, война "безусловно закончится быстрее". Киев имел возможность изложить свою позицию относительно видения мира.

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Об этом глава государства сказал в интервью "Суспільному".

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", - отметил Зеленский.

Президент рассказал, что у него с Трампом сложилось конструктивное взаимодействие - у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию относительно видения мира.

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"Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", - сказал Зеленский.

На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, глава украинского государства ответил:

"Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
15.11.2024 в 21:03
Ты уже ничего не решаешь, жди, если сочтут нужным, то поставят в известность, а может и нет
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
15.11.2024 в 21:03
Ты уже ничего не решаешь, жди, если сочтут нужным, то поставят в известность, а может и нет
Ответить
0
0

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