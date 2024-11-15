Зеленский: Война завершится быстрее при администрации Трампа
Президент рассказал, что у него с Трампом сложилось конструктивное взаимодействие
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с политикой команды, которая возглавит Белый дом после победы Дональда Трампа на выборах в США, война "безусловно закончится быстрее". Киев имел возможность изложить свою позицию относительно видения мира.
Об этом глава государства сказал в интервью "Суспільному".
"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", - отметил Зеленский.
Президент рассказал, что у него с Трампом сложилось конструктивное взаимодействие - у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию относительно видения мира.
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"Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", - сказал Зеленский.
На уточняющий вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, глава украинского государства ответил:
"Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".
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