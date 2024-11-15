Каннаваро, который участвовал в матче Game4Ukraine, сыграет в падел на России

Экс-защитник сборной Италии и ряда топовых клубов Фабио Каннаваро заявил, что сыграет на турнире по паделу в Москве.

Об этом сам бывший футболист сообщил одной из российских букмекерских контор.

"Привет всем. Я Фабио Каннаваро, буду рад видеть вас на турнире 16 ноября. Скоро увидимся. Всего хорошего", — сказал Каннаваро.

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Отметим, что Каннаваро играл в благотворительном футбольном матче Game4Ukraine в Лондоне, на котором собирали средства для восстановления школы, разрушенной русскими оккупантами.

Падел – вид спорта, популярный среди бывших футболистов. В нем используются ракетки, а корт, на котором выступают игроки, немного меньше по размерам, чем теннисный.