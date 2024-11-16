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Погба – свободный агент, гол Роналду через себя, 3:3 от сборной Украины U-21. Главные новости за 15 ноября

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Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

Погба – свободный агент, гол Роналду через себя, 3:3 от сборной Украины U-21. Главные новости за 15 ноября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига наций. Дания – Испания 1:2. Оформили первое место в группе

В этом матче сошлись лидеры группы 4 – Дания и Испания. Бороться было за что: первые пытались взять важные очки с чемпионами Европы, вторые – стремились окончательно обеспечить себе лидерскую позицию группы. В итоге, имеем уже 20 матчей подряд без поражений для Красной Фурии.

Лига наций. Португалия – Польша 5:1. Уничтожение в заключительные полчаса

Селесау тоже уверенно выигрывают свою группу. В матче между сборными Португалии и Польши в рамках пятого тура Лиги наций Роналду отметился дублем, а его сборная одержала уверенную разгромную победу со счетом 5:1. Криштиану забил уже 910 голов в карьере.

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Огненный спарринг. Украина U-21 сыграла в результативную ничью со сверстниками из Португалии

"Хет-трик" в активе Батагова, но есть нюансы (дубль + автогол). "Сине-желтые" вышли вперед на старте первого тайма, однако до конца 45-минутки пропустили трижды. Тем не менее, во второй половине встречи Украина сначала сократила разрыв в счете, а затем сравняла цифры на табло. Это был первый контрольный матч Мельгосы на сборе.

Официально: Ювентус объявил о расторжении контракта со скандально известным чемпионом мира

Контракт Погба с итальянским клубом потеряет свою силу с 30 ноября 2024 года. На данный момент Поль индивидуально тренируется в Майами, чтобы быть готовым к своему следующему клубу в карьере. Как известно, полузащитнику будет разрешено начать тренировки в команде в январе 2025 года, а вернуться на поле в официальном матче 31-летний француз сможет уже в марте 2025 года.

Известный французский гранд в следующем сезоне будет играть в Лиге 2, если не решит проблемы с ФФП

Французский "Лион" рискует оказаться во втором французском дивизионе в конце сезона, если клуб не решит проблемы с ФФП. Также на французский гранд наложен трансферный бан – запрет на подписание новых игроков. "Лион" является семикратным чемпионом Франции, выиграв все семь титулов подряд в период с 2002-го по 2008 год.

Это не Довбик. Ребров назвал форварда, который из-за травмы пропустит игру с Грузией

Главный тренер сборной Украины рассказал о травмированных игроках команды перед матчем с Грузией: "Артем Довбик провел вчера первую тренировку, он готовится. Посмотрим. У нас есть много микроповреждений у игроков. К сожалению, завтра не сыграет Владислав Ванат, но мы рассчитываем, что он будет готов к матчу с Албанией".

Хоффенхайм официально объявил имя нового главного тренера команды

Клуб возглавит Кристиан Ильцер, который ранее работал с австрийским "Штурмом". 47-летний австрийский специалист подписал долгосрочный контракт с "Хоффенхаймом", но сроки соглашения и его условия пока не разглашаются. После десяти сыгранных туров в чемпионате Германии команда находится на 15-м месте, заработав лишь 9 очков.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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