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165 единиц техники. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

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165 единиц техники. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

Getty Images/Global Images Ukraine

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За минувшие сутки санитарные потери российских оккупантов составили 1650 человек личного состава, в технике – 8 танков, 26 бронемашин и 28 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 719240 (+1650)
  • танков - 9338 (+8)
  • боевых бронированных машин - 18994 (+26)
  • артиллерийских систем - 20520 (+28)
  • РСЗВ - 1252 (+0)
  • средства ПВО - 999 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18914 (+28)
  • крылатые ракеты - 2641 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29236 (+69)
  • специальная техника - 3651 (+6)
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: UA-Футбол
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