165 единиц техники. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки
Обновленная статистика
Getty Images/Global Images Ukraine
За минувшие сутки санитарные потери российских оккупантов составили 1650 человек личного состава, в технике – 8 танков, 26 бронемашин и 28 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 719240 (+1650)
- танков - 9338 (+8)
- боевых бронированных машин - 18994 (+26)
- артиллерийских систем - 20520 (+28)
- РСЗВ - 1252 (+0)
- средства ПВО - 999 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18914 (+28)
- крылатые ракеты - 2641 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29236 (+69)
- специальная техника - 3651 (+6)
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: UA-Футбол
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