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Враг атаковал зенитной управляемой ракетой С-300 и 83 дронами. Результаты работы ПВО

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Подтверждено сбитие 53-х вражеских БпЛА

Враг атаковал зенитной управляемой ракетой С-300 и 83 дронами. Результаты работы ПВО

Фото: GeneralStaff.ua

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В ночь на 16 ноября 2024 года (с 20.30 15 ноября) противник нанес удар по Харьковщине зенитной управляемой ракетой С-300, атаковал 83 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 53-х вражеских БПЛА в Черкасской, Одесской, Киевской, Житомирской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В результате активного противодействия Сил обороны 30 вражеских БпЛА локально потеряно в разных регионах Украины.

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Источник:
Командування Повітряних Сил ЗСУ
Опубликовал: UA-Футбол
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