КМ. Карпаты уступили команде Первой лиги
Сыграли в нестандартном формате
Фото: Карпати
Львовские "Карпаты" заполнили международную паузу контрольным матчем с "Буковиной". Напомним, черновчане выступают в Первой лиге.
Игра состоялась в 3 тайма: 1 продолжительностью 45 минут и 2 по 30 минут. Единственный гол в матче забил Андрейчук из "Буковины" в конце первого тайма.
Контрольный матч
"Карпаты" - "Буковина" - 0:1
Гол: Андрейчук, 42
"Карпаты": Кинарейкин, Мирошниченко, Векляк, Педрозу, Сакив, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Пидлепенец, Костенко, Устименко.
Игроки, которые выходили на замену: Кемкин, Полегенько, Киричок, Рябов, Клименко, Тлумак Ю., Кузык О., Шах, Стенио, Игорь Невес.
"Буковина" (стартовый состав): Каневцев, Шинкаренко, Бусько, Безуглый, Морговский, Кольцов, Глущук, Бодня, Бойчук, Голуб, Андрейчук.
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