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КМ. Карпаты уступили команде Первой лиги

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Сыграли в нестандартном формате

КМ. Карпаты уступили команде Первой лиги

Фото: Карпати

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Львовские "Карпаты" заполнили международную паузу контрольным матчем с "Буковиной". Напомним, черновчане выступают в Первой лиге.

Игра состоялась в 3 тайма: 1 продолжительностью 45 минут и 2 по 30 минут. Единственный гол в матче забил Андрейчук из "Буковины" в конце первого тайма.

Контрольный матч

"Карпаты" - "Буковина" - 0:1

Гол: Андрейчук, 42

"Карпаты": Кинарейкин, Мирошниченко, Векляк, Педрозу, Сакив, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Пидлепенец, Костенко, Устименко.

Игроки, которые выходили на замену: Кемкин, Полегенько, Киричок, Рябов, Клименко, Тлумак Ю., Кузык О., Шах, Стенио, Игорь Невес.

"Буковина" (стартовый состав): Каневцев, Шинкаренко, Бусько, Безуглый, Морговский, Кольцов, Глущук, Бодня, Бойчук, Голуб, Андрейчук.

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Контрольные матчи Буковина (Черновцы) товарищеские матчи Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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