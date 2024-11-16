КМ. Черноморец разгромил Оболонь на их поле

Команды УПЛ "Оболонь" и "Черноморец" провели между собой спарринг, таким образом, заполнив международную паузу. Встреча состоялась в Киеве, на "Оболонь-Арене".

Игра прошла в формате 4-х таймов по 35 минут. Итоговый счет - 1:5 в пользу одесситов. Все голы забивали разные игроки.

Контрольный матч

"Оболонь" (Киев) - "Черноморец“ (Одесса) 1:5

16 ноября 2024 года. Киев. "Оболонь Арена"

Голы: Суханов 90 - Белошевский 17, Ермаков 51, Янаков 61, Жаржу 69, Хромой 138