КМ. Черноморец разгромил Оболонь на их поле
Несколько неожиданно
Фото: Чорноморець
Команды УПЛ "Оболонь" и "Черноморец" провели между собой спарринг, таким образом, заполнив международную паузу. Встреча состоялась в Киеве, на "Оболонь-Арене".
Игра прошла в формате 4-х таймов по 35 минут. Итоговый счет - 1:5 в пользу одесситов. Все голы забивали разные игроки.
Контрольный матч
"Оболонь" (Киев) - "Черноморец“ (Одесса) 1:5
16 ноября 2024 года. Киев. "Оболонь Арена"
Голы: Суханов 90 - Белошевский 17, Ермаков 51, Янаков 61, Жаржу 69, Хромой 138
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Виктор Иванчук
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