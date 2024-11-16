Колос и Заря провели двухчасовой спарринг. Был забит 1 гол
Имеем победителя игры
Фото: Колос
Во время паузы на матчи национальных сборных, клубы УПЛ активно проводят спарринги. В одном из них сыграли "Колос" и "Заря". По договоренности, игра прошла в формате 4-х таймов по 30 минут.
Результат матча - 1:0 в пользу ковалевцев. На 104-й минуте Безбородько удался точный дальний удар.
Контрольный матч
16.11.2024. Ковалевка
"Колос»" Ковалевка - "Заря“ Луганск 1:0
Голы: Безбородько 104.
"Заря": Сапутин (Мацапура, 60), Эскинья (Писаренко, 90), Нваэзе (Джордан, 60), Башич (Василец, 60), Тронтель (Задорожный, 90), Вантух (Жуниньо, 60), Хахлев (Дрышлюк, 60), Кораблин (Волошин, 60), Кирюханцев (Супряга, 60), Вакула (Хахлев, 90), Будковский (Слесар, 60).
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