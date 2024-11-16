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"Они пугаются, когда я говорю им, что я в Украине": Безерра - о мнении бразильцев относительно войны

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Игрок верит в украинских защитников

"Они пугаются, когда я говорю им, что я в Украине": Безерра - о мнении бразильцев относительно войны

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра рассказал, боялся ли переходить в украинский клуб, учитывая войну.

- Почему вы решили присоединиться к ФК "Александрия"? Не боялись войны в Украине?

- Я подумал, что это отличная возможность для моей карьеры, я увидел возможность профессионально расти. Мне нравится украинская лига, я думаю, что здесь много качественных игроков, которые могли бы играть в топ-5 чемпионатов в мире. Сегодня, по моему мнению, то, что мешает украинскому чемпионату быть сильнее и известнее - это война. Мы всегда будем бояться войны, но мы верим в Бога и в украинскую оборону.

- Что люди в Бразилии думают о войне в Украине?

- Они пугаются, когда я говорю им, что я в Украине. Они действительно чувствуют ситуацию, которую переживает украинский народ. Однако, по телевизору в Бразилии показывают лишь некоторую информацию, но никто не знает масштабов. Надо быть здесь, в Украине, чтобы увидеть это вблизи.

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ФК Александрия Безерра
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Источник:
ukrsport.pro
Опубликовал: Виктор Иванчук
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