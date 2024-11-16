"Они пугаются, когда я говорю им, что я в Украине": Безерра - о мнении бразильцев относительно войны
Игрок верит в украинских защитников
Фото: ФК Олександрія
Бразильский вингер "Александрии" Жуан Безерра рассказал, боялся ли переходить в украинский клуб, учитывая войну.
- Почему вы решили присоединиться к ФК "Александрия"? Не боялись войны в Украине?
- Я подумал, что это отличная возможность для моей карьеры, я увидел возможность профессионально расти. Мне нравится украинская лига, я думаю, что здесь много качественных игроков, которые могли бы играть в топ-5 чемпионатов в мире. Сегодня, по моему мнению, то, что мешает украинскому чемпионату быть сильнее и известнее - это война. Мы всегда будем бояться войны, но мы верим в Бога и в украинскую оборону.
- Что люди в Бразилии думают о войне в Украине?
- Они пугаются, когда я говорю им, что я в Украине. Они действительно чувствуют ситуацию, которую переживает украинский народ. Однако, по телевизору в Бразилии показывают лишь некоторую информацию, но никто не знает масштабов. Надо быть здесь, в Украине, чтобы увидеть это вблизи.
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