  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В матче Грузии и Украины болельщики хозяев спели известную песню про российского диктатора. Видео
В тренде

В матче Грузии и Украины болельщики хозяев спели известную песню про российского диктатора. Видео

Общие новости
Обновлено

Грузия также знает боль от "братства"

В матче Грузии и Украины болельщики хозяев спели известную песню про российского диктатора. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче Грузии и Украины болельщики спели песню про российского диктатора.

На трибунах в Батуми зазвучала песня, придуманная фанатами харьковского "Металлиста" в 2014 году. Момент попал на видео.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Аудиотрансляцию матча Грузия – Украина слушайте на нашем сайте. Если нет возможности слушать – читайте текстовый онлайн.

По теме
yellow-arrow
Ассистент Пушича рассказал, почему матч Шахтера против ПСВ будет для него особенным
yellow-arrow
"Они пугаются, когда я говорю им, что я в Украине": Безерра - о мнении бразильцев относительно войны
yellow-arrow
Колос и Заря провели двухчасовой спарринг. Был забит 1 гол
Национальная сборная Украины Национальная сборная Грузии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
16.11.2024 в 20:02
путин Х У Й Л О!!!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
16.11.2024 в 20:02
путин Х У Й Л О!!!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости