В матче Грузии и Украины болельщики хозяев спели известную песню про российского диктатора. Видео
Грузия также знает боль от "братства"
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче Грузии и Украины болельщики спели песню про российского диктатора.
На трибунах в Батуми зазвучала песня, придуманная фанатами харьковского "Металлиста" в 2014 году. Момент попал на видео.
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???? pic.twitter.com/36cj8U9qMI— Vlad Prezzemolo (@petrushevskiy) November 16, 2024
Аудиотрансляцию матча Грузия – Украина слушайте на нашем сайте. Если нет возможности слушать – читайте текстовый онлайн.
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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Bаrcelinius
16.11.2024 в 20:02
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