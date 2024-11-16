Ассистент Пушича рассказал, почему матч Шахтера против ПСВ будет для него особенным

Ассистент главного тренера "Шахтера" Крис ван дер Верден рассказал, как ему работается в Украине и признался, что игра против "ПСВ" в Лиге чемпионов станет для него особенной.

- Вы почти год работаете в тренерском штабе Марино Пушича в "Шахтере". Что можете сказать о команде, клубе, Украине? Какие самые яркие впечатления за это время?

- Этот год работы в "Шахтере" стал для меня очень хорошим опытом, потому что я работаю в клубе с отличным коллективом, с которым мне нравится взаимодействовать каждый день. Также очень приятно делать одно дело с такими доброжелательными и преданными людьми, которые работают в клубе. Я очень уважаю всех игроков за то, что они могут выступать в этих сложных обстоятельствах в такой тяжелый период. Все они - огромные профессионалы. Больше всего запомнились эмоции от полученного нами золотого дубля - побед в чемпионате и Кубке. Что касается Украины, то она произвела на меня прекрасное впечатление, хотя сейчас для страны тяжелое время. Я заметил, что в Украине люди очень доброжелательные и приветливые. Я надеюсь, что война закончится очень скоро.

- Вы много лет работали в системе "ПСВ". Вскоре "Шахтер" будет играть с чемпионом Нидерландов. Наверное, для вас это будет особенный матч?

- Да, это особенный матч для меня, ведь я работал в "ПСВ" 18 лет: сначала как игрок, а потом как тренер. Будет здорово встретиться со многими людьми, которые все еще работают в клубе.

- Вы живете в Эйндховене неподалеку от местного стадиона. В городе уже чувствуется ажиотаж перед матчем Лиги чемпионов "ПСВ" - "Шахтер"?

- Да, я очень волнуюсь, потому что болельщики и люди вокруг меня думают, что имеют шанс выиграть, но мы собираемся доказать, что они ошибаются! Но если мы одержим победу, я не уверен, что моя семья и друзья будут общаться со мной после игры (смеется).