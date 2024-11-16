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"Получился очень хороший удар в дальнюю девятку": Ротань назвал самый красивый гол в своей карьере

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Момент ностальгии от наставника горожан

"Получился очень хороший удар в дальнюю девятку": Ротань назвал самый красивый гол в своей карьере

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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань попытался вспомнить любимые голы во время игровой карьеры.

"Время проходит, поэтому я уже и не помню. Пожалуй, из голов, которые действительно красивы были – это "Металлисту" за "Днепр" (речь идет о матче УПЛ "Днепр" – "Металлист" 2:0, 04.11.2012 – прим.) Получился очень хороший удар в дальнюю девятку. Вы знаете, какие были накалы, когда играли "Металлист" с "Днепром" – это дерби настоящее было. Так что, видимо, по памяти этот гол у меня в голове”.

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“Хотя было очень много важных голов. Можем вспомнить финал Лиги Европы (2014/15, "Днепр" проиграл "Севильи" 2:3, Ротань на 44-й минуте ударом со штрафного сделал счет 2:2 – прим.). Но если брать красоту, накал, то почему-то первое, что приходит – это как раз мяч в ворота "Металлиста", – сказал Ротань в эфире ютуб-канала "Александрии".

Тренер "горожан" защищал ворота днепрян с 1999 по 2005-й и с 2008 по 2017 годы.

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Источник:
YouTube-канал "Олександрії"
Опубликовал: Александр Симченко
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