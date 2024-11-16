"Получился очень хороший удар в дальнюю девятку": Ротань назвал самый красивый гол в своей карьере

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань попытался вспомнить любимые голы во время игровой карьеры.

"Время проходит, поэтому я уже и не помню. Пожалуй, из голов, которые действительно красивы были – это "Металлисту" за "Днепр" (речь идет о матче УПЛ "Днепр" – "Металлист" 2:0, 04.11.2012 – прим.) Получился очень хороший удар в дальнюю девятку. Вы знаете, какие были накалы, когда играли "Металлист" с "Днепром" – это дерби настоящее было. Так что, видимо, по памяти этот гол у меня в голове”.