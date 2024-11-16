"Тогда условия и время были сложнее, чем сейчас": Салиху - о войне в Косово в 1998-99 годах

Защитник "ЛНЗ" Хайдин Салиху рассказал, как принимал решение о переезде в Украину, где идет война.

- Почему вы решили перейти в "ЛНЗ"? Не боялись ли войны в Украине?

- Сначала было немного страшно, но потом мы быстро адаптировались к ситуации, которая происходит в Украине.

- В Косово тоже была война, ваш народ также пострадал от боевых действий. Что говорят люди в этой стране о войне в Украине?

- Да, у нас была война в 1998/1999 годах, тогда условия и время были сложнее, чем сейчас. Надеюсь, что это также закончится и ситуация стабилизируется, как это было раньше. Честно говоря, мои близкие сначала были шокированы, но я же говорил, что война далеко от того места, где мы живем. Но, конечно, все были шокированы, потому что не знали, какая здесь ситуация.

- Как на вас влияет война? Трудно ли жить в Черкассах во время войны?

- Да, меня война не коснулась, потому что здесь, где мы живем, все хорошо. В Черкассах хорошая ситуация, у нас не было никаких проблем. Маленький город с хорошими людьми, это позволяло нам чувствовать себя хорошо и не думать о войне.

- Что вы думаете об украинском народе?

- Украинский народ очень уважают, и это позволило нам почувствовать, что мы находимся в своей стране.