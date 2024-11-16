Почетный президент РФС: Снятие санкций наступит не сразу после подписания мирного договора и/или капитуляции Украины

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поразмышлял над вероятностью возвращения российского футбола на международную арену.

"Где вы находите эти позитивные сигналы о нашем возвращении? Я смотрю ТВ, читаю новости в интернете, и никаких сигналов я там не увидел. Да, бывают намеки, что с нас скоро снимут дисквалификацию, но я бы воздержался от таких оценок.

Политическая ситуация меняется? Да ничего она не меняется - все это догадки и предположения. Я уже не раз говорил, что пока будет продолжаться «СВО» и не будет подписан мирный договор, никаких изменений в решениях УЕФА и ФИФА не будет.

И то - снятие санкций наступит не сразу после подписания мирного договора и/или капитуляции Украины. Это произойдет не раньше, чем через два года после этого. Вот это реальные цифры, а все остальное - благие намерения и фантазии", - сказал Колосков.