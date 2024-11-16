Почетный президент РФС: Снятие санкций наступит не сразу после подписания мирного договора и/или капитуляции Украины
В принципе, формулировка с болот не удивила
Фото: sport-xl.org
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поразмышлял над вероятностью возвращения российского футбола на международную арену.
"Где вы находите эти позитивные сигналы о нашем возвращении? Я смотрю ТВ, читаю новости в интернете, и никаких сигналов я там не увидел. Да, бывают намеки, что с нас скоро снимут дисквалификацию, но я бы воздержался от таких оценок.
Политическая ситуация меняется? Да ничего она не меняется - все это догадки и предположения. Я уже не раз говорил, что пока будет продолжаться «СВО» и не будет подписан мирный договор, никаких изменений в решениях УЕФА и ФИФА не будет.
И то - снятие санкций наступит не сразу после подписания мирного договора и/или капитуляции Украины. Это произойдет не раньше, чем через два года после этого. Вот это реальные цифры, а все остальное - благие намерения и фантазии", - сказал Колосков.
Напомним, что в 2023-м году УЕФА пыталась вернуть сборные России U17 к международным соревнованиям. Однако благодаря протесту украинской стороны и поддержке со стороны других национальных ассоциаций-членов УЕФА, этот вопрос был снят с рассмотрения.
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