Украина упустила победу над Грузией, обнадеживающая ничья албанцев и чехов, четвертьфиналы для Германии и Нидерландов. Главные новости за 16 ноября

"Сине-желтые" под руководством Сергея Реброва вышли на финальную прямую Лиги наций. В предпоследнем туре группового этапа украинская сборная приехала в Батуми к "крестоносцам" французского специалиста Вилли Саньоля. Забивали в этом противостоянии только грузины. В эпизоде с первым голом мяч в собственные ворота после флангового прострела Мудрика срезал Квирквелия. А во втором тайме итоговый паритет на табло установил Микаутадзе. Перед заключительным туром украинцы последние в квартере B1, однако сохраняют шансы на сохранение прописки в дивизионе B.

Во второй встрече группы B1 Лиги наций встречались национальные команды Албании и Чехии. В итоге, "орлы" и "шашечные" за 90 минут не сумели поразить ворота друг друга и разошлись миром. После этого поединка подопечные Ивана Гашека возглавляют таблицу с 8-ю зачетными баллами, а команда бразильца Сильвиньо идет третьей с 7-ю очками. В последнем туре албанцы сыграют именно против сборной Украины Сергея Реброва.

Теперь к элитному дивизиону под кодом "A". "Оранжевые" под руководством Рональда Кумана в Амстердаме принимали банду Марко Росси. Футболисты национальной Нидерландов не оставили "мокрого" места от своих визави и поразили ворота венгров сразу четыре раза. Хозяева провели по два гола в каждом из таймов. Таким образом, перед последним туром нидерландцы занимают второе место в квартете A3 и обеспечили себе путевку в стадию 1/4 Лиги наций.

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В параллельном матче группы A3 свой статус-кво также доказал другой мастодонт. Только немцы сделали это еще более эффектно! Банда Юлиана Нагельсманна во Фрайбурге просто сокрушила боснийцев. В воротах "золотых лилий" побывало сразу 7 мячей. В частности, дублями в составе "Бундестим" отметились Кляйндинст и Виртц. Германия стала абсолютно недосягаемой для конкурентов и также вышла в четвертьфинал ЛН.

Снова к перипетиям дивизиона B. Свой поединок 5-го тура Лиги наций также провели "лунные звезды" и "драконы". На последних минутах Актюркоглу мог принести победу для турок, однако не реализовал пенальти. В итоге, команды так и закончили - арбитр зафиксировал нулевую ничью. Турция лидирует в группе B4, а Уэльс идет следом. Разница между сборными составляет 2 очка.

И в дивизион C. Дьокереш и Исак обеспечили "сине-желтым" первое место в группе C1 и гарантировали для своей сборной возвращение в Лигу В. В свою очередь, словаки еще до заключительного тура заняли второе место в квартете и сыграют в стыковых матчах за повышение в классе. Примечательно, что эту встречу отсудил арбитр УПЛ Николай Балакин.

И на конец дайджеста обратимся к контрольным матчам украинских клубов. Во время перерыва на поединки сборных подготовительную работу проводят представители УПЛ. В частности, в одном из спаррингов "моряки" Александра Бабича в Киеве разнесли "пивоваров" Сергея Шищенко. А в Ковалевке подопечные Александра Поздеева на правах хозяина одолели луганчан под руководством Младена Бартуловича.