Более 1600 оккупантов. Генштаб подытожил российские потери в войне
Количество уничтоженных бронемашин перевалило за 19 тысяч
Угруповання Об'єднаних сил
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1770 российских военных. 24 танка, 49 бронемашин и 61 БпЛА.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 720880 (+1640) человек
- танков - 9350 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 19021 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 20556 (+36) ед,
- РСЗО - 1252 (+0) ед,
- средства ПВО - 999 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18974 (+60),
- крылатые ракеты - 2641 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29321 (+85) ед,
- специальная техника - 3653 (+2)
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