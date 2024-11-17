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Более 1600 оккупантов. Генштаб подытожил российские потери в войне

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Количество уничтоженных бронемашин перевалило за 19 тысяч

Более 1600 оккупантов. Генштаб подытожил российские потери в войне

Угруповання Об'єднаних сил

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1770 российских военных. 24 танка, 49 бронемашин и 61 БпЛА.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 17.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 720880 (+1640) человек
  • танков - 9350 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 19021 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 20556 (+36) ед,
  • РСЗО - 1252 (+0) ед,
  • средства ПВО - 999 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18974 (+60),
  • крылатые ракеты - 2641 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29321 (+85) ед,
  • специальная техника - 3653 (+2)
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