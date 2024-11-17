Бывший тренер Карпат рассказал о сегодняшнем имениннике. Звезда Днепра

Сегодня, 17 ноября 2024 года, исполняется 35 лет Роману Зозуле. Известный украинский тренер Мирон Маркевич, работавший вместе с Зозулей в "Днепре", поделился своим мнением о нападающем.

Мирон Богданович, помните вашу первую встречу с Романом Зозулей?

Я приехал в Днепр, со всеми знакомился, с ним также. Помнил, что Роман очень много "попил нам крови", играя против "Металлиста", причем не только за "Днепр", а еще и во времена "Динамо". Я на него в "Днепре" уже рассчитывал как на одного из лидеров.

Какой Роман человек?

Было бы больше таких людей, как Зозуля - жилось бы нам намного лучше. Порядочный, добрый, не подлый, человек с большой буквы.

Испытывали ли какие-то трудности в общении с Романом?

Нет, мне вообще работалось очень просто и комфортно в "Днепре", команда меня нормально приняла, делали то, что я их просил. К сожалению, Романа немножко преследовали травмы, он играл не так часто, как хотелось, но все равно забивал важные голы: тому же "Аяксу" и "Шахтеру". Он - душа команды, боец, что на поле, что вне его - скромный человек. Зозуля стал одним из лидеров "Днепра".

Какое самое яркое футбольное воспоминание, связанное с Зозулей?

Та же игра с "Аяксом" (речь о первом матче 1/8 финала ЛЕ между Днепром и Аяксом 12 марта 2015 года). Я Рому поставил правым полузащитником, он эту позицию не любил, но хорошо сыграл, забил важный гол - очень приятное воспоминание.

Именно так вы и находили ему место на поле, учитывая что тогда Селезнев и Калинич находились в отличной форме?

У нас впереди было очень много качественных футболистов, а такой футболист, как Зозуля, должен играть в основе. Искал ему место, вот он и вышел правым полузащитником. Рома неоднократно играл справа, потом, как Селезнев был травмирован, то играл впереди и забивал. Куда бы Зозулю не поставил, он везде проявлял свой бойцовский характер, у него был высокий уровень мастерства, что также очень важно.

Чем отличался Зозуля среди других форвардов, что можете отметить?

Голевым чутьем - он был как настоящий стервятник в штрафной площадке. Помню он "Металлисту" забил такие два мяча, что трудно было такое забивать, и "Шахтеру", когда "Днепр" 4:1 победил. Сейчас и близко таких форвардов в Украине не вижу, чтобы могли делать то, что делал Роман в свои лучшие времена.

Казалось ли вам проблемой, что результативность Зозули была на порядок меньше чем, например, у Калинича и Селезнева?

Роман приносил пользу не только голами - он давал большие объемы работы и классно подыгрывал. А вообще, Зозуля - футболист, которому бы я нашел место на любой позиции, потому что он по характеру лидер, отрабатывал от первой до последней минуты, не было такого, что ходил пешком или стоял на поле. К сожалению, травмы Роману мешали, поэтому он много пропустил.

Как вы думаете, почему у Романа не получилось в Испании, в частности в "Бетисе"?

Мне трудно сказать, это только сам Роман может рассказать, почему у него там не получилось. Возможно, не до конца в него поверили. Был бы я тренером "Бетиса", то я бы его однозначно ставил бы за его желание, характер, постоянную борьбу от первой минуты до последней.

Роман Зозуля для вас - один из лучших форвардов своего поколения или нет?

Да, я его таким считаю за его чувство позиции, умение забивать, быть постоянно там где надо. Его умению не научить, такое должно быть врожденное. Сейчас и близко нет таких форвардов.

Вопрос относительно агентской деятельности Романа. Вы, как футбольный человек, можете сказать, какие отзывы слышно об их агентстве с Коноплянкой?

Ну, во-первых, они себя ведут порядочно, думают именно о футболистах, а не о себе. Я хотел нескольких игроков через них взять в Карпаты, потому что знаю как они работают. Зозуля никогда не говорил о каких-то своих личных интересах, основное для него было устроить футболиста. Я думаю у них все получится. Коноплянка тоже себя порядочно ведет, поэтому я им желаю, как говорится, фарта.