Россия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов - Зеленский
Масштабная атака
Getty Images/Global Images Ukraine
Во время массированного комбинированного удара по Украине в воскресенье, 17 ноября, российские войска применили около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей, сообщил президент Владимир Зеленский. "За эту ночь и утро российские террористы применили дроны различных типов, в частности "шахеды". Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "цирконы", "искандеры", "кинжалы". Всего около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей. Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления", - написал глава государства в Telegram. Зеленский поблагодарил ПВО - зенитные ракетные войска, нашу авиацию - пилотов F-16, "сушек" и МиГов, мобильные огневые группы, РЭБ.
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Matachorros (Chicago)
17.11.2024 в 10:22
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