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Россия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов - Зеленский

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Масштабная атака

Россия запустила по Украине около 120 ракет и 90 дронов - Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Во время массированного комбинированного удара по Украине в воскресенье, 17 ноября, российские войска применили около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей, сообщил президент Владимир Зеленский.

"За эту ночь и утро российские террористы применили дроны различных типов, в частности "шахеды". Крылатые, баллистические и аэробаллистические ракеты: "цирконы", "искандеры", "кинжалы". Всего около 120 ракет и 90 дронов. Наши силы ПВО уничтожили более 140 воздушных целей.

Целью врага была наша энергетическая инфраструктура по всей Украине. К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. По состоянию на сейчас есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления", - написал глава государства в Telegram.

Зеленский поблагодарил ПВО - зенитные ракетные войска, нашу авиацию - пилотов F-16, "сушек" и МиГов, мобильные огневые группы, РЭБ.
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
17.11.2024 в 10:22
Запад активно снабжает всеми электро элементами для ракет, не удивительно
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Комментарии 1
Matachorros (Chicago)
17.11.2024 в 10:22
Запад активно снабжает всеми электро элементами для ракет, не удивительно
Ответить
0
0

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