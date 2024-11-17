"Специфическая лига". Беседин припомнил игры за Ордабасы

Бывший нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин рассказал о периоде, проведенном в "Ордабасы", и о том, какова судьба других украинцев шимкентской команды.

У тебя закончился контракт. Что-то обсуждали с руководством "Ордабасы"?

Закончился контракт, и мы пожелали друг другу удачи. Дело в том, что в Казахстане нет такого, как, например, в "Динамо" или на Кипре, где я выступал. Там, по меньшей мере, за полгода до окончания контракта руководство клуба общается с футболистом о его будущем.

В Казахстане соглашение чаще всего рассчитано на год и только на самом финише, как говорится, по факту говорится о будущем. Это разный уровень организации процесса. Мне есть с чем сравнивать. Просто в Казахстане практически все клубы государственные, может, поэтому им так удобнее работать с футболистами. В любом случае, могу сказать лишь спасибо Казахстану и "Ордабасы" за те полтора года, которые я здесь провел.

Что можешь сказать о своем периоде, проведенном в этой казахстанской команде?

В Казахстане специфическая лига. Однако всегда можно добиваться лучшего. Я не очень доволен, но после таких травм, что у меня были, трудно приходить в себя. Наверное, мало кто меня поймет, и никому такого не пожелаешь. Ни в коем случае я не говорю это как отговорки, но я хотел, верил и надеялся, что все сложится лучше.

В любом случае, это для меня опыт. Я вместе с "Ордабасы" становился чемпионом Казахстана, чего клуб ранее не достигал в своей истории. В этом году команда тоже неплохо выступала, но смазала концовку сезона и не смогла повторить свое достижение. Сейчас важно сделать выводы и двигаться дальше.

Ты сказал, что чемпионат Казахстана специфический. Почему?

Хотя бы потому, что половина команд выступает на синтетическом покрытии. К тому же погода вносила свои коррективы. Например, мы вылетали из Шымкента, где было +20 градусов, в город, где минусовая температура. При этом лететь нужно было 2 000 км. Это сказывалось на готовности команды.

Вместе с тобой команду покидает и Игорь Пластун. Евгений Макаренко остается?

Так и есть. Но более подробную информацию вам могут сказать сами ребята.