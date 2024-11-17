Сибига об атаке России: это ответ Путина тем, кто звонил и посещал его
Результаты налицо
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Российская массовая воздушная атака украинской территории - это настоящий ответ Владимира Путина всем, кто звонил и недавно его посещал, заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Россия осуществила одну из крупнейших воздушных атак: беспилотники и ракеты против мирных городов, сонных мирных жителей, критической инфраструктуры. Это настоящий ответ военного преступника Путина всем тем, кто звонил и посещал его в последнее время. Нам нужен мир через силу, а не умиротворение", - подчеркнул Сибига.
Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля. Тогда Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".l
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