Враг выпустил по Украине 210 воздушных целей. Как справилось ПВО?
ПВО работала почти во всех областях
фото из свободных источников
В ночь на 17 ноября 2024 года (с 20.00 16 ноября) российские оккупанты осуществили массированный комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа "Shahed".
Всего, по предварительным данным, радиотехническими войсками Воздушных Сил ВС Украины обнаружено и осуществлено сопровождение 210 воздушных целей противника - 120 ракет и 90 беспилотников.
В частности, были запущены:
- 1 гиперзвуковая корабельная ракета 3М22 "Циркон";
- 8 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 101 крылатая ракета Х-101, "Калибр";
- 1 баллистическая ракета "Искандер-М";
- 4 крылатые/противорадиолокационные ракеты Х-22/Х-31П;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 90 ударных БпЛА/дронов неустановленного типа.
К воздушному нападению противник привлек 7 стратегических бомбардировщиков Ту-160 и 16 Ту-95МС, 2 дальних бомбардировщика Ту-22М3, 5 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 4 истребителя Су-27, 10 истребителей МиГ-31К, 4 корабля - носителя крылатых ракет.
В течение ночи по маршруту следования ракет и дронов работали все имеющиеся силы и средства противовоздушной обороны. Привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 12.00 есть информация о сбитии 144 воздушных целей - 102 ракет и 42 БПЛА:
- 1 гиперзвуковой корабельной ракеты 3М22 "Циркон";
- 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 85 крылатых ракет Х-101, "Калибр";
- 4 крылатых/противорадиолокационных ракет Х-22/Х-31П;
- 5 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
- 42 ударных БпЛА/дрона неустановленного типа (из районов Курск, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.).
В результате активного противодействия Сил обороны 41 вражеский "шахед" локально потерян в разных регионах Украины, еще два беспилотника полетели в сторону России и временно оккупированной территории.
Противовоздушная оборона работала почти во всех регионах Украины - в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской и Львовской областях.
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