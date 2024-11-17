900 КАБов и почти 140 ракет. Зеленский рассказал, сколько единиц вооружения РФ выпустила по Украине за неделю

Российские захватчики осуществили массированный комбинированный удар по Украине 17 ноября. Пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"В течение недели агрессор применил почти 140 ракет различных типов, более 900 управляемых авиационных бомб и более 600 ударных дронов. Сегодня наши пилоты F-16 сбили около 10 воздушных целей. Сейчас продолжается ликвидация последствий комбинированной атаки на нашу инфраструктуру в Ровенской, Львовской, Днепропетровской, Волынской и Одесской областях.

Российские террористы в очередной раз хотят запугать нас холодом и отсутствием света. Опять повторяя свои действия и пытаясь получить от них результат. Весь мир видит и знает, что мы защищаемся от абсолютного зла, которое не понимает никакого языка, кроме силы. Нам нужно единство, миру нужно единство. Только вместе можно остановить это зло", - написал Зеленский в Telegram.