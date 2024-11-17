Быстрее чем многие думают. Премьер Канады дал прогноз относительно окончания войны в Украине
"Завершение войны на условиях Украины потребует сохранения поддержки со стороны США" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Канадский премьер Джастин Трюдо убеждает, что для завершения войны в Украине нужно определенное взаимодействие с российским диктатором Владимиром Путиным. Именно поэтому он поддержал решение канцлера Германии Олафа Шольца позвонить главе Кремля. Об этом пишет Bloomberg.
"Мы все понимаем, насколько важно положить конец насилию в Украине, положить конец конфликтам во всем мире. Это требует определенного уровня взаимодействия с коллегами, с которыми мы во многих случаях не согласны".
Трюдо также отметил, что Канада предана победе Украины и хочет скорейшего прекращения войны.
Но завершение войны на условиях Украины потребует сохранения поддержки со стороны США, когда администрация Дональда Трампа приступит к работе, добавил он.
"Давайте также будем очень откровенны: все союзники в мире не смогут заменить полный отказ от поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов", - подчеркнул Трюдо.
Напомним, 17 ноября Россия выпустила около 120 ракет и 90 дронов по Украине. Украинская ПВО уничтожила более 140 целей, в частности ракеты "Циркон", "Искандер" и "Кинжал".
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