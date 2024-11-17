"Неприятный нападающий": Федецкий поделился воспоминаниями из футбольной жизни о Зозуле

Сегодня, 17-го ноября, свое 35-летие отмечает украинский футболист Роман Зозуля. Воспоминаниями об имениннике поделился его друг и бывший партнер по футбольному полю Артем Федецкий.

- Как его охарактеризуете как человека?

- Адекватный, правильный. Люди действительно проявляются в трудную минуту. Помню, когда мы играли то ли на отборочном этапе чемпионата Европы, то ли на отборочном этапе чемпионата мира, Роман получил серьезную травму на стадионе "Севильи" - разрыв крестообразных связок, матч завершился, опять же, минимальной победой испанцев.

- Что было дальше?

- После возвращения в Днепр, а это уже был 14-15 год, он создал благотворительный фонд "Народная Армия". Начиная с того времени, когда враг вторгся на территорию Донецкой и Луганской областей, оккупировал Крым, Роман начал активно помогать военным. Несмотря на то, что он получил тяжелую травму и проходил реабилитацию, Роман создал благотворительную организацию и помогал военным, которые принимали участие в антитеррористической операции. Человека украшают его поступки, Роман, как и многие из "Днепра", тогда активизировался и помогал нашим защитникам.

- Как бы вы его охарактеризовали на поле?

- Если характеризовать его, как футболиста на поле, то он "неприятный нападающий", он не обладает какой-то невероятной техникой, но всегда был таким настырным, боролся за каждый мяч, бился до самого конца. Мяч у защитников - хлеб Романа Зозули, даже если у него не так много шансов как-то повлиять на ситуацию, из-за того, что оппонент может просто вынести мяч, он все равно будет биться до последнего. Он сам в свое время говорил, что когда он выходит 1 в 1, то у него не очень получается ногами обыгрывать, лучше подбросить себе на голову и забить головой. Он таким образом столько мячей забил, что мне кажется, что Роман на тот момент был одним из лучших в этом компоненте.

- Да, когда-то Коноплянка шутил, что Зозуле, который находится в метре от ворот, будет легче упасть и забить головой, чем сделать это ногами.

- Это 100%. Это такие нападающие, против которых очень трудно играть, в частности на стандартах. Могу сравнить его с Калиничем, хотя тот немножко массивнее, но по стилю ведения борьбы они похожи. Оба такие надоедливые, что будут даже за проигранный мяч бороться до конца, будут биться за каждый момент, даже если ситуация не из самых благоприятных. Они всегда будут где-то лезть и провоцировать защитников.

- Недавно Зозуля вместе с Коноплянкой создали собственное агентство. Слышали ли вы уже какие-то отзывы футбольного сообщества по этому поводу?

- Никаких отзывов от их клиентов не слышал, но мы лично общались с Евгением, когда участвовали в "Кингз Лиге" в Мексике. Потом я еще по этому поводу разговаривал с Зозулей, более детально. Пусть попробуют себя в новом амплуа, почему нет. Сейчас в футболе агенты в первую очередь отстаивают интересы того или иного клуба, отодвигая интересы футболистов на второй план, даже наперекор тому, что это их подопечные, что лично мне очень не нравится.

- Почему молодые футболисты должны доверять именно им?

- У Ромы и Жени есть имидж, они достаточно известны и они хотят помочь футболистам. Причем хотят помочь как молодым, так и тем, кто уже успел себя проявить. Они хотят доказать, что между игроком и агентом могут быть нормальные партнерские отношения. Потому что деятельность агента заключается не только в подписании контракта с хорошим клубом и выбивании ему выгодных условий. В моем понимании, если ты подписываешь молодого, условно 18-летнего футболиста, то ты должен провести его до завершения карьеры. Под словом "провести" я имею в виду не только футбольные вопросы, но и бытовые в том числе. Например, футболист переезжает в новую страну и не знает языка, в таком случае агент должен помогать ему абсолютно во всех сферах. Да, игрок, в свою очередь, должен изучать язык той страны, где он будет играть, но есть еще другие вопросы: квартира, машина и так далее.