Вот это да. Ингулец унизил Александрию в спарринге

Заполняя международную паузу, клубы УПЛ "Александрия" и "Ингулец" провели между собой контрольную игру.

Интересно, что петровцы, которые сейчас "пасут задних" в чемпионате, разгромили александрийцев, которые являются одними из его лидеров. Итоговый счет - 4:0. Информация о составах команд и авторах голов пока отсутствует.

Контрольный матч

17.11.2024. Александрия, "Олимп"

"Александрия" - "Ингулец" 0:4