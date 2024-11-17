Вот это да. Ингулец унизил Александрию в спарринге
Аутсайдер разгромил лидера чемпионата
Фото: Олександрія
Заполняя международную паузу, клубы УПЛ "Александрия" и "Ингулец" провели между собой контрольную игру.
Интересно, что петровцы, которые сейчас "пасут задних" в чемпионате, разгромили александрийцев, которые являются одними из его лидеров. Итоговый счет - 4:0. Информация о составах команд и авторах голов пока отсутствует.
Контрольный матч
17.11.2024. Александрия, "Олимп"
"Александрия" - "Ингулец" 0:4
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Источник:Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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