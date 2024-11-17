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Вот это да. Ингулец унизил Александрию в спарринге

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Аутсайдер разгромил лидера чемпионата

Вот это да. Ингулец унизил Александрию в спарринге

Фото: Олександрія

Новина українською

Заполняя международную паузу, клубы УПЛ "Александрия" и "Ингулец" провели между собой контрольную игру.

Интересно, что петровцы, которые сейчас "пасут задних" в чемпионате, разгромили александрийцев, которые являются одними из его лидеров. Итоговый счет - 4:0. Информация о составах команд и авторах голов пока отсутствует.

Контрольный матч

17.11.2024. Александрия, "Олимп"

"Александрия" - "Ингулец" 0:4

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Источник:
Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
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