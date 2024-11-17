"Зозуля почти никогда не прогибался не под кого": Бойко поделился воспоминаниями об имениннике

В день рождения украинского футболиста Романа Зозули, воспоминаниями об имениннике поделился его бывший партнер по футбольному полю Денис Бойко.

- Денис, помните вашу первую встречу с Романом, о чем был разговор?

- Конкретно первую встречу не помню, потому что это произошло еще в детском возрасте. Академические группы 1988 и 1989 года рождения проживали вместе, тренировались и общались. Рома был на год младше меня, мы находились вместе в академии "Динамо" и жили на базе. С тех пор фактически и знакомы, прошли все этапы "динамовской" школы и подготовки. Затем вместе играли в основной команде "Динамо", "Днепра", сборных Украины разных возрастов.

- Какой Роман человек?

- Хороший, у него есть свое видение. Всегда имел свое мнение и от него отталкивался, это очень ценная черта. Зозуля почти никогда не прогибался не под кого. Он очень отзывчив к людям, всегда поможет и к нему можно обратиться. Очень порядочный и вежливый человек.

- Какое у вас самое яркое футбольное воспоминание, связанное с Зозулей?

- Как он своей "челкой" забивал. Много играли вместе, Роман - хороший нападающий, но какой-то отдельный гол выделить не могу. Сразу в голову приходит гол сборной Франции, в Днепре он много забивал грандам головой. Зозуля - стабильный игрок без суперярких матчей, но стабильность - это намного ценнее, чем единичные вспышки.

- Чем Зозуля отличался от других форвардов, кроме уже упомянутой игры головой?

- Игра головой - самый главный аспект. Он также был очень настойчивым, постоянно помогал при обороне. Рома - это разносторонний форвард, которого можно было использовать на любой позиции в атакующем и среднем звене. Если требовала ситуация, то мог сыграть даже ниже. Это - командный игрок с лидерскими качествами. Одного супер крутого качества я вам не назову, он разносторонний игрок, приспособленный к командной игре. В атаке всегда "кошмарил" защитников своим прессингом и активностью. Также надо отметить, что Зозуля - достаточно техничный игрок, который знает и умеет работать с мячом.

- Относительно игры головой. В чем секрет Романа?

- Он так привык, по 1000 раз жонглировал головой на тренировках, у него поэтому и волосы, наверное, в 25 лет выпали, одна челка осталась и озеро в лесу. Такая манера игры - мы всегда шутили, что ему проще принимать мяч на голову, а не на грудь или ногой останавливать. Так Рома привык с детства. В футболе очень важно, когда ты умеешь использовать свои самые сильные качества. При небольшом росте у Зозули феноменальная игра головой и прыжок. Добавить к этому его умение находить позицию и получится результат - количество голов, которые он забил головой.

- Вы упоминали, что знаете Зозулю с детства. Как он менялся со временем?

- Прической - прежде всего. Когда он был молодым, то делал мелирование, был светловолосым с длинными волосами. Даже эмодзи такое есть - ребенок с челкой, это и был Зозуля. С детства Рома был лидером, почти во всех юношеских командах был капитаном, это он и переносил уже на взрослый футбол. Всегда отстаивал свою позицию, мнение, которое пытался аргументировать. Правильный человек с видением не только спортивным, но и в жизни. Лидерские качества, как на футбольном поле, так и вне его. Особых изменений во время взросления я не увидел, каким был, таким и остался.

- Сильно "травили" Зозулю на тему волос?

- Ну конечно, как не травить? Человеку 25 лет - у него озеро в лесу. Челка и больше ничего.

- По сравнению с вашей шевелюрой, то конечно...

- У меня не шевелюра, это больше о людях с длинными волосами. А у Ромы, наверное, тестостерон зашкаливал, все и выпало, или мячом столько раз поприлетало, что одна лысина осталась. Он все прекрасно понимал и очень правильно относился, понимал, что это шутки. Никто не имел целью его обидеть.

- Из-за отстаивания своего мнения Роман часто конфликтовал с партнерами или тренерами?

- Это больше вопрос к нему. Конечно, немногим руководителям или тренерам будет нравиться, когда футболист с тобой спорит. Роман все говорил аргументированно и как-то эти вопросы решал. Когда ты имеешь незыблемую позицию и она непоколебима, то это очень ценно. Конечно, иногда надо идти на компромиссы, но они должны быть адекватны. Не лезу в чужую жизнь, поэтому Зозуля думаю сам расскажет, как он решал свои споры и конфликты, он все это знает изнутри.

- Роман Зозуля - один из лучших форвардов своего поколения?

- Один из лучших - да. Номер 1 - не факт. Вы сами видите по его карьере, Рома играл за сборную, туда так просто не вызывают, даже какое-то время был основным нападающим. Он туда попал за свои футбольные заслуги, очень хорошо себя проявлял в начале карьеры, в том же "Динамо", потом в "Днепре". Зозуля - один из ведущих форвардов страны.