Характер, отношения с Рамосом и прочее. Кравченко поделился воспоминаниями о совместных футбольных выступлениях с Зозулей

Тренер "Александрии" Сергей Кравченко вспомнил времена выступлений с Романом Зозулей в "Динамо" и "Днепре". Сегодня Роман празднует свое 35-летие.

- Сергей, помните вашу первую встречу с Зозулей? И где это произошло - в "Динамо" или в "Днепре"?

- В "Динамо" он был молодой игрок. Конкретно первую встречу или разговор не помню, но мы в принципе нормально общались с молодыми "динамовцами": Ярмоленко, Зозулей, Кравцом. Быстро нашли общий язык, не скажу, чтобы прямо дружили, но общались хорошо. Потом сначала я перешел в "Днепр", а потом уже и Роман.

- Какой Роман человек?

- Очень добрый, красивый, прямой, всегда за справедливость, отстаивает свое мнение.

- В коллективе он больше как лидер или на вторых ролях?

- Когда был молодым, то понятно, что не мог претендовать на это звание. Но по характеру он лидер, пример работы на поле. Он лидер не столько словами, сколько своими действиями на поле и работоспособностью. Еще с молодых лет за это его уважали: тренеры, партнеры и даже оппоненты.

- Может вспомните какие-то моменты, когда самоотдача Романа на поле завела партнеров?

- Какой-то конкретный момент не вспомню, это мог даже быть какой-то подкат. Он больше отродясь боец, это не один момент - подставить ногу или голову, он всегда такой, даже на тренировках. В нем всегда все были уверены, что он себя жалеть не будет и будет цепляться за каждый мяч. У него достаточно сильный характер и даже во времена, когда что-то не получалось, не играл, не мог забить гол, он проходил эти этапы с мужеством. Потому что характер, как в жизни, так и в спорте - самое главное. Потом уже идет и техника, и мастерство, и скорость. Благодаря характеру Зозуля достиг успеха.

- Как удавалось находить место на поле Роману во время бешеной конкуренции в звене нападения?

- В "Днепре" бешеная конкуренция на позицию нападающего: Селезнев, Калинич, Матеус, но место на поле для Романа всегда находилось. Зозуля - это игрок на команду, хотя и забивал достаточно. Рамос его ставил на тренировках правым защитником, затыкал дыры Романом, но Зозуля своим трудом доказал свое право быть нападающим. В "Днепре" вообще в то время была команда, что характерных ребят достаточно, не один Роман. Это начиналось еще с тренировок, у нас такие серьезные зарубы проходили, но все с уважением друг к другу.

- Кроме характера, чем Зозуля отличался от других форвардов?

- Он хорошо цепляется за мяч, очень хорошо играет головой. Когда играли при Рамосе более вертикально, то Роман всегда боролся, забивал голы. Может, и не очень много, но компенсировал это игрой на команду и самоотдачей. Много прессинговал, понимал, как и когда это надо делать, благодаря этому много мячей перехватывал. Именно поэтому он и стал основным игроком у Рамоса и Маркевича.

- Что вам известно об истории, когда Рамос увидел первый раз Зозулю и подумал, что это мальчик из дубля, пока ему не объяснили, что это трансфер нападающего из "Динамо"?

- Такая ситуация действительно была. Не вспомню конкретно, что тогда говорил Рамос, но ему объяснили и он начал его ставить правым защитником и на другие проблемные позиции. А уже потом своим трудом Зозуля доказал, что должен играть в "Днепре" основного форварда.

- Тренеры отмечают, что иметь такого универсального игрока - это счастье. А для партнеров это плюс?

- Конечно, плюс - для тренера и команды. У Маркевича он играл и правым полузащитником. Когда есть такая самоотдача, умение работать как на атаку, так и на оборону, то куда его не поставь, он будет приносить пользу. Для любого тренера это очень важно.

- Какое у вас самое яркое футбольное воспоминание, связанное с Зозулей?

- Первое - гол Франции. Второй - "Шахтеру", когда "Днепр" занял второе место в последнем сезоне Рамоса. В том сезоне Рома забивал еще "Динамо" и "Металлисту", если не ошибаюсь. Одно конкретное воспоминание определить трудно. Помню, что он всегда работал на команду, он - хороший человек, мы до сих пор общаемся. Поэтому это более комплексная история, чем какой-то один гол или подкат.