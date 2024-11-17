Источники: Украина получила от президента США разрешение на удары вглубь России. Известно, что обусловило изменение позиции Белого дома

Украина получила от США разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации. Об этом сообщают сразу несколько авторитетных СМИ.

Сообщается, что администрация действующего президента США Джо Байдена отменила ограничения, которые запрещали Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России. Об этом сообщили три источника агентства Reuters, знакомые с ситуацией. Издание называет это существенным изменением политики США в войне между Украиной и Россией.

Эту же информацию подтверждают источники New York Times.

Отмечается, что в ближайшие дни Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя детали операции не разглашаются из соображений безопасности. Ожидается, что для ударов будут использованы ракеты ATACMS с дальностью до 306 км.

В публикации "Нью-Йорк Таймс", посвященной этой теме, говорится о том, что такое решение США обусловлено привлечением к войне против Украины на стороне России солдат из КНДР. Снятие запретов для Украины - это реакции на эскалацию, к которой прибегнул Кремль.