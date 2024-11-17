  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Источники: Украина получила от президента США разрешение на удары вглубь России. Известно, что обусловило изменение позиции Белого дома
В тренде

Источники: Украина получила от президента США разрешение на удары вглубь России. Известно, что обусловило изменение позиции Белого дома

Общие новости
Обновлено

Подтверждают сразу несколько источников

Источники: Украина получила от президента США разрешение на удары вглубь России. Известно, что обусловило изменение позиции Белого дома

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина получила от США разрешение на удары дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации. Об этом сообщают сразу несколько авторитетных СМИ.

Сообщается, что администрация действующего президента США Джо Байдена отменила ограничения, которые запрещали Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России. Об этом сообщили три источника агентства Reuters, знакомые с ситуацией. Издание называет это существенным изменением политики США в войне между Украиной и Россией.

Эту же информацию подтверждают источники New York Times.

Отмечается, что в ближайшие дни Украина планирует осуществить первые дальнобойные удары, хотя детали операции не разглашаются из соображений безопасности. Ожидается, что для ударов будут использованы ракеты ATACMS с дальностью до 306 км.

В публикации "Нью-Йорк Таймс", посвященной этой теме, говорится о том, что такое решение США обусловлено привлечением к войне против Украины на стороне России солдат из КНДР. Снятие запретов для Украины - это реакции на эскалацию, к которой прибегнул Кремль.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
yellow-arrow
Яремчук подытожил игру с Грузией и рассказал о чем говорил с Мудриком после финального свистка
yellow-arrow
Характер, отношения с Рамосом и прочее. Кравченко поделился воспоминаниями о совместных футбольных выступлениях с Зозулей
yellow-arrow
"Могу сравнить украинский чемпионат со швейцарским": французский легионер Кривбасса - о стартовом периоде в клубе
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
NYT
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости