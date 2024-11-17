"Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут". Зеленский прокомментировал разрешение бить по территории РФ
Говорит, что это часть плана
Getty Images/Global Images Ukraine
Вечером в воскресенье, 17-го ноября, СМИ сообщили о том, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет для Украины бить дальнобойным оружием по территории Российской Федерации.
В вечернем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию:
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"План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. Слава Украине!".
Полное видеообращение главы государства – ниже.
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