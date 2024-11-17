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"Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут". Зеленский прокомментировал разрешение бить по территории РФ

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Говорит, что это часть плана

"Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут". Зеленский прокомментировал разрешение бить по территории РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером в воскресенье, 17-го ноября, СМИ сообщили о том, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет для Украины бить дальнобойным оружием по территории Российской Федерации.

Читайте такжеИсточники: Украина получила от президента США разрешение на удары вглубь России. Известно, что обусловило изменение позиции Белого дома

В вечернем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию:

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"План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. Слава Украине!".

Полное видеообращение главы государства – ниже.

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Источник:
Офіс Президента
Опубликовал: Игорь Семйон
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