"Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут". Зеленский прокомментировал разрешение бить по территории РФ

Вечером в воскресенье, 17-го ноября, СМИ сообщили о том, что администрация президента США Джо Байдена сняла запрет для Украины бить дальнобойным оружием по территории Российской Федерации.

В вечернем обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию:

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"План усиления Украины – это План победы, который я представил партнерам. Одним из главных пунктов является дальнобойность для нашей армии. Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно. Слава Украине!".

Полное видеообращение главы государства – ниже.