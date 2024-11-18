Англия и Норвегия выиграли группы Лиги наций, Франция победила Италию, грандам УПЛ интересен талант Ворсклы. Главные новости за 17 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 17 ноября

Сборная Италии имела хороший шанс завершить на первом месте группу 2 Лиги наций А, однако команда Лучано Спаллетти проиграла на своем поле Франции со счетом 3:1. Французы имеют лучшую разницу мячей и благодаря ей опередили "Адзурри". Впрочем, обе команды уже ранее пробились в четвертьфинал турнира.

Сборная Англии в последнем туре Лиги наций уверенно разгромила Ирландию (5:0), и заняла первое место в своей группе B2, что позволило ей вернуться в когорту лучших команд. Кроме Финляндии, Англия опередила Грецию и Финляндию.

Играть в дивизионе A Лиги наций следующего розыгрыша будет и сборная Норвегии, которая забила пять голов в ворота Казахстана (три из них на счету Холанда). В параллельной игре Австрии не смогла справиться со Словенией, что и позволило Норвегии выиграть группу.

"Динамо" и "Шахтер" ведут переговоры с правым защитником "Ворсклы" Ильей Крупским, информирует ТаТоТаке. Также Крупским заинтересованы неназванные клубы из МЛС. Минимум два из них сейчас готовы заплатить за трансфер более миллиона евро.

Президентом "Ингульца" Александром Поворознюком и главным тренером петровцев Василием Кобиным проведено совещание по переведенным в команду U-19 игрокам. Все эти футболисты (Александр Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко, Артем Ситало и Максим Мельничук) переведены в дубль, но при этом также выставлены на трансфер, сообщает ТаТоТаке.

Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар договорился о переходе в "Сантос". Бразилец уже якобы договаривается со своим саудовским клубом о расторжении контракта. Именно в "Сантосе" Неймар, играя в бразильском клубе с 2009 по 2013 год, стал звездой мирового футбола.