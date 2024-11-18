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Англия и Норвегия выиграли группы Лиги наций, Франция победила Италию, грандам УПЛ интересен талант Ворсклы. Главные новости за 17 ноября

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А также удивительное возвращение Неймара и выставленные на трансфер игроки Ингульца

Англия и Норвегия выиграли группы Лиги наций, Франция победила Италию, грандам УПЛ интересен талант Ворсклы. Главные новости за 17 ноября

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Giuseppe Maffia/NurPhoto

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 17 ноября

Франция отомстила Италии за поражение

Сборная Италии имела хороший шанс завершить на первом месте группу 2 Лиги наций А, однако команда Лучано Спаллетти проиграла на своем поле Франции со счетом 3:1. Французы имеют лучшую разницу мячей и благодаря ей опередили "Адзурри". Впрочем, обе команды уже ранее пробились в четвертьфинал турнира.

Англия возвращается в Лигу А

Сборная Англии в последнем туре Лиги наций уверенно разгромила Ирландию (5:0), и заняла первое место в своей группе B2, что позволило ей вернуться в когорту лучших команд. Кроме Финляндии, Англия опередила Грецию и Финляндию.

Голы Холанда вывели Норвегию в когорту лучших

Играть в дивизионе A Лиги наций следующего розыгрыша будет и сборная Норвегии, которая забила пять голов в ворота Казахстана (три из них на счету Холанда). В параллельной игре Австрии не смогла справиться со Словенией, что и позволило Норвегии выиграть группу.

Фулбеком Ворсклы заинтересовались Динамо, Шахтер и клубы МЛС

"Динамо" и "Шахтер" ведут переговоры с правым защитником "Ворсклы" Ильей Крупским, информирует ТаТоТаке. Также Крупским заинтересованы неназванные клубы из МЛС. Минимум два из них сейчас готовы заплатить за трансфер более миллиона евро.

Ингулец выставил на трансфер футболистов, которые ранее были переведены в дубль

Президентом "Ингульца" Александром Поворознюком и главным тренером петровцев Василием Кобиным проведено совещание по переведенным в команду U-19 игрокам. Все эти футболисты (Александр Козак, Сергей Петько, Юрий Козыренко, Артем Ситало и Максим Мельничук) переведены в дубль, но при этом также выставлены на трансфер, сообщает ТаТоТаке.

Неймар может вернуться в Сантос

Нападающий "Аль-Хиляля" Неймар договорился о переходе в "Сантос". Бразилец уже якобы договаривается со своим саудовским клубом о расторжении контракта. Именно в "Сантосе" Неймар, играя в бразильском клубе с 2009 по 2013 год, стал звездой мирового футбола.

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