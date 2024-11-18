Бывший тренер Цыганкова: Витя поехал в Шахтер на просмотр и что-то лично ему не понравилось

Тренеры игрока "Жироны" на детско-юношеском уровне Александр Дусанюк и Павел Кикоть рассказали о развитии Виктора как будущего спортсмена.

"Начинал Витя в Израиле, где его отец заканчивал играть. Именно там начинал тренироваться. В какой именно команде он там занимался, я не знаю, но первые его шаги в футболе были сделаны именно в Израиле. Витя поехал в "Шахтер" на просмотр и что-то лично ему не понравилось. Я действительно не знаю, что именно, но это было его решение. После того как Цыганков оказался в "Динамо", Витя был на седьмом небе. Он как-то за "Динамо" даже играл против "Нивы" на ДЮФЛ Украины, приезжал в Винницу. Назабивал нам голов на целую торбу”, – вспоминает Дусанюк.

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Выбору в пользу "Динамо" способствовала близость столицы к Виннице, отметил Павел Кикоть.

“Я показывал Виктору и его отцу базу, нашу динамовскую инфраструктуру. Тогда мне Цыганков-старший и сказал, что у них еще есть вариант с “Шахтером”, в Донецке на Кирше. Я сказал его отцу: "Виталик, не морочь себе голову. Из Винницы вам ехать 200 километров в Киев, а сколько в Донецк? Ты же не будешь держать руку на пульсе”. Да и отец Вити с Виталиком Косовским (на тот момент тренер академии "Динамо" – прим.) играл в свое время за винницкую "Ниву", были уже знакомы в клубе. Вообще, в то время в "Динамо", что игроки, что тренерский состав, что условия были на самом высоком уровне. Витя сразу влился в наш коллектив. Думаю, ему это и понравилось. Тогда были такие времена, что мы с "Шахтером" сильно соревновались за юных талантов. Были и киевляне в “Шахтере”…”, – рассказал Кикоть.

Цыганков присоединился к "Ниве" в 2009 году.