  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Минус 1560 оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки
В тренде

Минус 1560 оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки

Общие новости

Более 400 единиц техники

Минус 1560 оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки

Генштаб

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1560 российских военных, 15 танков, 30 артсистем и почти 100 беспилотников оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 18.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 722 440 человек (+1560)
  • танков - 9365 (+15)
  • боевых бронированных машин - 19059 (+38)
  • артиллерийских систем - 20586 (+30)
  • РСЗО - 1252
  • средства ПВО - 999
  • самолетов - 369
  • вертолетов - 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19073 (+99)
  • крылатые ракеты - 2753 (+112)
  • корабли /катера - 28
  • подводные лодки - 1
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29428 (+107)
  • специальная техника - 3655 (+2)
По теме
yellow-arrow
Не только ATACMS. Франция и Британия вслед за США разрешили бить ракетами вглубь России
yellow-arrow
Сбито менее 10 шахедов. Результаты ночной работы ПВО
yellow-arrow
Англия и Норвегия выиграли группы Лиги наций, Франция победила Италию, грандам УПЛ интересен талант Ворсклы. Главные новости за 17 ноября
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости