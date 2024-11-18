Минус 1560 оккупантов. Генштаб подытожил потери врага за сутки
Более 400 единиц техники
Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1560 российских военных, 15 танков, 30 артсистем и почти 100 беспилотников оперативно-тактического уровня.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 18.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 722 440 человек (+1560)
- танков - 9365 (+15)
- боевых бронированных машин - 19059 (+38)
- артиллерийских систем - 20586 (+30)
- РСЗО - 1252
- средства ПВО - 999
- самолетов - 369
- вертолетов - 329
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19073 (+99)
- крылатые ракеты - 2753 (+112)
- корабли /катера - 28
- подводные лодки - 1
- автомобильной техники и автоцистерн - 29428 (+107)
- специальная техника - 3655 (+2)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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