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Сбито менее 10 шахедов. Результаты ночной работы ПВО

Общие новости

Передышка по сравнению со вчерашней атакой

Сбито менее 10 шахедов. Результаты ночной работы ПВО

Фото: GeneralStaff.ua

Новина українською

В ночь на 18 ноября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской обл. и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл.

Также с Курщины оккупанты выпустили 11 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Восемь "шахедов" были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три дрона - локально потеряны.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
18.11.2024 в 08:58
УВАГА ! На цьому сайті працює російська бото-ферма ! Активно пропагують путінські наративи та нещадно критикують керівництво країни, славні Збройні сили України та сіють зневіру та ненависть між українцями, закликають владу та населення припинити спротив ворогу ! Ці агенти ворога активно підтримуються адмінами сайту, оскільки блокують українців, які виступають проти ботоферми ! Самі активні з них Barcelinius та Gudvin ! Якщо адміністрація сайту не прийме ніяких заходів по блокування проросійської агітації, буду змушений звернутися до Служби безпеки України !
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
18.11.2024 в 08:58
УВАГА ! На цьому сайті працює російська бото-ферма ! Активно пропагують путінські наративи та нещадно критикують керівництво країни, славні Збройні сили України та сіють зневіру та ненависть між українцями, закликають владу та населення припинити спротив ворогу ! Ці агенти ворога активно підтримуються адмінами сайту, оскільки блокують українців, які виступають проти ботоферми ! Самі активні з них Barcelinius та Gudvin ! Якщо адміністрація сайту не прийме ніяких заходів по блокування проросійської агітації, буду змушений звернутися до Служби безпеки України !
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