Сбито менее 10 шахедов. Результаты ночной работы ПВО
Передышка по сравнению со вчерашней атакой
Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 18 ноября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской обл. и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл.
Также с Курщины оккупанты выпустили 11 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.
Восемь "шахедов" были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три дрона - локально потеряны.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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Просто Квашин (Харків)
18.11.2024 в 08:58
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