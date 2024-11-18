Сбито менее 10 шахедов. Результаты ночной работы ПВО

В ночь на 18 ноября 2024 года враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской обл. и управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства Курской обл.

Также с Курщины оккупанты выпустили 11 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Восемь "шахедов" были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три дрона - локально потеряны.