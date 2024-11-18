Не только ATACMS. Франция и Британия вслед за США разрешили бить ракетами вглубь России

Великобритания и Франция предоставили разрешение Украине наносить удары вглубь по территории России с помощью своих ракет SCALP / Storm Shadow. Об этом сообщает Le Figaro.

"Французы и британцы разрешили Украине нанести удар вглубь территории России своими ракетами SCALP / Storm Shadow", - говорится в сообщении.

О принятии такого решения стало известно после того, как появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил использование Украиной американских ракет большой дальности для ударов внутри России.

"Это решение является важным изменением в ведении украинских операций, которые будут иметь больше американских ракет, чем франко-британских. Это происходит за два месяца до передачи власти между Джо Байденом и Дональдом Трампом, которого подозревают в желании уменьшить поддержку Украины", - пишет французское издание.

Storm Shadow/SCALP - франко-британская авиационная ракета класса «воздух-земля» дальнего действия. Она предназначена для поражения стационарных целей (включая, например, бункерами), которые хорошо защищены системами ПВО. Может использоваться в любое время суток и при любых метеоусловиях. Боевая часть ракеты весит 450 кг. Storm Shadow могут устанавливаться на украинские реактивные самолеты советского производства.

Ракеты SCALP/Storm Shadow в зависимости от модификации могут иметь дальность от 270 до 560 км.