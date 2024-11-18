Во французской прессе убрали информацию о разрешении Британии и Франции бить вглубь России
Изменили решение?
Getty Images/Global Images Ukraine
Издание Le Figaro убрало из своей статьи
Ранее этот источник сообщал, что Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow, когда
"В канцеляриях уже бушевали дебаты относительно разрешения на использование западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года", - говорится в измененной фразе.
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