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Во французской прессе убрали информацию о разрешении Британии и Франции бить вглубь России

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Изменили решение?

Во французской прессе убрали информацию о разрешении Британии и Франции бить вглубь России

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Издание Le Figaro убрало из своей статьи упоминание о том, что Франция и Великобритания разрешили Украине использовать ракеты SCALP/Storm Shadow для дальнобойных ударов по России.

Ранее этот источник сообщал, что Великобритания и Франция разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории с помощью их ракет SCALP/Storm Shadow, когда администрация Байдена сняла запрет на удары по России ракетами ATACMS дальнего радиуса действия.

"В канцеляриях уже бушевали дебаты относительно разрешения на использование западных ракет против российской территории. Эммануэль Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года", - говорится в измененной фразе.

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Источник:
Le Figaro
Опубликовал: Александр Бураков
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