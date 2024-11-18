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Германия передаст Украине новые дроны с искусственным интеллектом - Bild

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Германия передаст Украине новые дроны с искусственным интеллектом - Bild

Getty Images/Global Images Ukraine

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Германия планирует передать Украине 4 тысячи новейших дронов с искусственным интеллектом Mini-Taurus. Об этом со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса пишет Bild.

Эти дроны будут оснащены современными системами, делающими их практически неуязвимыми для российских систем радиоэлектронной борьбы и GPS-помех.

Инсайдеры анонсировали, что уже с декабря начнется поставка нескольких сотен БПЛА. Несколько образцов уже тестируют на фронте в восточных регионах Украины в реальных боевых условиях.

Mini-Taurus имеет дальность полета в четыре раза больше, чем у стандартных украинских дронов-камикадзе, и при этом стоит значительно дешевле зарубежных аналогов. Хотя Bild не раскрывает точной стоимости, известно, что американские Switchblade 600 стоят около 100 000 евро, а российские Zala Lancet - 35 000 евро.

По словам Писториуса, ВСУ смогут эффективно использовать эти БПЛА против ключевых военных объектов России, в частности, командных пунктов и логистических центров.

Ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что в случае его избрания на должность выдвинет российскому диктатору Владимиру Путину ультиматум о войне, а в случае несогласия предоставит Украине ракеты Taurus. Против поставки этих ракет Украине выступает нынешний канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Опубликовал: Александр Бураков
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