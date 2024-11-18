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Россия ударила по жилым домам в Одессе: есть погибшие и раненые

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Террористическая атака посреди дня

Россия ударила по жилым домам в Одессе: есть погибшие и раненые

Думская

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская армия в понедельник днем нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома.

Предварительно, в результате российской атаки 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четыре человека в тяжелом состоянии", - написал Кипер в Telegram.

Около 12:00 в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.

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