Россия ударила по жилым домам в Одессе: есть погибшие и раненые

Российская армия в понедельник днем нанесла ракетный удар по Одессе, в результате чего есть жертвы среди гражданского населения. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

"Российские террористы совершили ракетную атаку на Одессу. Повреждена гражданская инфраструктура, в частности жилые дома. Предварительно, в результате российской атаки 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четыре человека в тяжелом состоянии", - написал Кипер в Telegram.

Около 12:00 в Одессе прогремел взрыв. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики из Крыма.