Драматичная победа Испании, ничья Хорватии и Португалии. Главные новости за 18 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 18 ноября

В матче шестого тура Лиги наций дивизиона А встречались сборные Испании и Швейцарии. В середине первого тайма испанцы открыли счет. Мвого парировал пенальти в исполнении Педри, а первым успел на добивание Уильямс. Но его удар с линии ворот выбил защитник, а вот уже Пино все же переправил мяч в сетку. Безумный эпизод. В середине второго тайма Жоэл Монтейро за счет индивидуальных действий сравнял счет – 1:1. Тем не менее, довольно быстро Брайан Хиль снова вывел испанцев вперед. Удержать преимущество хозяева не смогли. Анди Зечири хладнокровно реализовал пенальти – 2:2. Однако в компенсированное время Сарагоса с пенальти приносит испанцам три очка – 3:2. Испания выигрывает группу, а Швейцария занимает последнее место.

Португалия уже до последнего тура гарантировала себе первое место в группе, но это не означало, что она не была мотивирована в игре с хорватами. В середине первого тайма Феликс результативным ударом вывел Португалию вперед – 1:0. Хорваты не сдались и на 65-й минуте сравняли счет. После передачи Якича отличился Гвардиол – 1:1. Хорватия завершают группу на втором месте.

Футбольный предатель Украины Анатолий Тимощук выиграл суд против Украинской ассоциации футбола. Согласно информации источников Tribuna.com, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, обжаловавшего предыдущее решение УАФ. Спортивный арбитражный суд (CAS) считает, что Тимощук не предпринял никаких действий, которые могли привести к принятым ранее дисциплинарным санкциям в виде лишения тренерской лицензии и титулов, полученных за время его игровой карьеры.

Полузащитник сборной Украины и итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский должен вернуться на поле после тяжелой травмы уже в конце февраля 2025 года. Напомним, Малиновский получил тяжелую травму голеностопного сустава в матче пятого тура чемпионата Италии против "Венеции".

Бразильский полузащитник "Полесья" перенес операцию по коррекции мениска, сообщает ТаТоТаке.

Эта проблема беспокоила игрока еще со времен выступлений на родине. Сейчас 22-летний футболист восстанавливается на базе "Полесья". По данным источника, в общую группу Таллес вернется на зимних сборах.

Йозуа Киммих, скорее всего, пропустит выездной поединок 6 тура Лиги наций против Венгрии. Об этом сообщает Bayern&Germany со ссылкой на Kicker. По информации источника, у Йозуа нет травмы, но учитывая плотный график матчей к Рождеству и необходимость предоставления практики Бенджамину Генриксу, ему будет предоставлен отдых.

Напомним, Германия встретится с Венгрией 19 ноября.

ФК "Фортуна" Дюссельдорф продолжил сотрудничество с 17-летним украинским полузащитником Максимом Ленем. Немецкий клуб не раскрывал сроки нового контракта. Однако отмечено, что со следующего сезона он будет выступать в составе U-23.На его счету 6 поединков за юношескую сборную Украины U-19.