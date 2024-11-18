Зеленский - после удара по Одессе: Россию интересует только война
Глава государства назвал мотивы атаки
Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский назвал показательным удар России баллистикой по жилому району Одессы. "Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. По состоянию на сейчас известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка людей пострадали. Привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается. Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - об этом он написал в Telegram. Кроме этого, в результате вчерашнего обстрела в Одессе сложилась сложнейшая ситуация с электроснабжением. Также в области погибли два энергетика во время ракетной атаки.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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