  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский - после удара по Одессе: Россию интересует только война
В тренде

Зеленский - после удара по Одессе: Россию интересует только война

Общие новости

Глава государства назвал мотивы атаки

Зеленский - после удара по Одессе: Россию интересует только война

Офіс президента України

Новина українською
Президент Украины Владимир Зеленский назвал показательным удар России баллистикой по жилому району Одессы.

"Удар российских террористов баллистикой по Одессе, по жилому району. Прилет на парковку. Повреждены многоквартирный дом, университет, админздание. По состоянию на сейчас известно о 8 погибших людях. Мои соболезнования семьям и близким. Еще почти два десятка людей пострадали. Привлечены все необходимые силы, чтобы помочь всем, кто в этом нуждается.

Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война. И этот сигнал стоит услышать во всех частях мира, от залов, где встречаются члены "Группы двадцати", до всех столиц мира", - об этом он написал в Telegram.

Кроме этого, в результате вчерашнего обстрела в Одессе сложилась сложнейшая ситуация с электроснабжением. Также в области погибли два энергетика во время ракетной атаки.
По теме
yellow-arrow
Россия ударила по жилым домам в Одессе: есть погибшие и раненые
yellow-arrow
Германия передаст Украине новые дроны с искусственным интеллектом - Bild
yellow-arrow
Во французской прессе убрали информацию о разрешении Британии и Франции бить вглубь России
Украина Одесса Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости