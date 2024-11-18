Зеленский представит Раде внутренний План устойчивости. Что в него входит?

Президент Владимир Зеленский представит План устойчивости Украины 19 ноября.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" и в команде президента.

Отмечается, что ключевыми пунктами внутреннего Плана устойчивости Украины являются - фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет, политика героев.

В частности, предполагается изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения, защита энергообъектов и энергосистемы, привлечение внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику, современная политика в отношении оружия в гражданском обороте, создание Министерства объединения украинцев, надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.