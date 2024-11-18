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Зеленский представит Раде внутренний План устойчивости. Что в него входит?

Общие новости

Всего 10 пунктов

Зеленский представит Раде внутренний План устойчивости. Что в него входит?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Президент Владимир Зеленский представит План устойчивости Украины 19 ноября.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" и в команде президента.

Отмечается, что ключевыми пунктами внутреннего Плана устойчивости Украины являются - фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет, политика героев.

В частности, предполагается изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения, защита энергообъектов и энергосистемы, привлечение внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику, современная политика в отношении оружия в гражданском обороте, создание Министерства объединения украинцев, надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.
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Источник:
Українська правда
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Батько Махно (N)
18.11.2024 в 16:29
-Есть ли у вас план, мистер Фикс? -Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана — Мистер Фикс
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Комментарии 4
Батько Махно (N)
18.11.2024 в 16:29
-Есть ли у вас план, мистер Фикс? -Есть ли у меня план? Есть ли у меня план? Да у меня целых три плана — Мистер Фикс
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Bаrcelinius
18.11.2024 в 16:02
О, майн гот...
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.11.2024 в 16:20
(общины, культурный суверенитет, политика героев)…. Брат, объясни пожалуйста, что это значит? Google не в курсе
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Matachorros (Chicago)
18.11.2024 в 15:56
Внесите отдельным пунктом, схватить ТЦК наконец-то ухилянта простоквашу и отправить в армию, так победим.
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