Зеленский представит Раде внутренний План устойчивости. Что в него входит?
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Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский представит План устойчивости Украины 19 ноября. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во фракции "Слуга народа" и в команде президента. Отмечается, что ключевыми пунктами внутреннего Плана устойчивости Украины являются - фронт, единство, оружие, энергетика, финансы, безопасность, человеческий капитал, общины, культурный суверенитет, политика героев. В частности, предполагается изменение подходов к мобилизации и рекрутингу, разработка и наращивание производства новейших образцов вооружения, защита энергообъектов и энергосистемы, привлечение внутренних и внешних инвестиций в украинскую экономику, современная политика в отношении оружия в гражданском обороте, создание Министерства объединения украинцев, надлежащая интеграция военных в социальную жизнь.
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Батько Махно (N)
18.11.2024 в 16:29
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