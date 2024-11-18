  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Предатель Украины выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против УАФ
В тренде

Предатель Украины выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против УАФ

Общие новости
Обновлено

Лозаннский суд удовлетворил апелляцию бывшего капитана сборной Украины

Предатель Украины выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против УАФ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Футбольный предатель Украины Анатолий Тимощук выиграл суд против Украинской ассоциации футбола.

Согласно информации источников Tribuna.com, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, который обжаловал предыдущее решение УАФ.

Читайте такжеГенсек УАФ: Надеюсь, что решение по Тимощуку будет положительным для всей Украины

Спортивный арбитражный суд (CAS) считает, что Тимощук не совершил никаких действий, которые могли привести к принятым ранее дисциплинарным санкциям в виде лишения тренерской лицензии и титулов, добытых за время его игровой карьеры.

"УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе", — заявили в УАФ.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ранее Комитет по этике и честной игре УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии и всех наград, которые он получил в период карьеры в украинском футболе.

По теме
yellow-arrow
Зеленский представит Раде внутренний План устойчивости. Что в него входит?
yellow-arrow
Зеленский - после удара по Одессе: Россию интересует только война
yellow-arrow
Россия ударила по жилым домам в Одессе: есть погибшие и раненые
Украина Анатолий Тимощук УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tribuna
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
JudgeDredd (Київ)
18.11.2024 в 19:56
Юридично не було жодних підстав для позбавлення нагород і титулів, які він колись виграв і будь-який юрист це розуміє. Тому не було шансів відстояти це, слід визнати виключно емоційне, рішення. Щодо позбавлення тренерської ліцензії, то як вже зазначив попередній дописувач, спершу треба було в звичайному суді порушувати відповідну справу, ну, на це розуму не вистачило та здається ніхто і не переймався.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 12
JudgeDredd (Київ)
18.11.2024 в 19:56
Юридично не було жодних підстав для позбавлення нагород і титулів, які він колись виграв і будь-який юрист це розуміє. Тому не було шансів відстояти це, слід визнати виключно емоційне, рішення. Щодо позбавлення тренерської ліцензії, то як вже зазначив попередній дописувач, спершу треба було в звичайному суді порушувати відповідну справу, ну, на це розуму не вистачило та здається ніхто і не переймався.
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
18.11.2024 в 19:54
Сцука. А скільки ж на захист під@ра подібних його тимощуків з дізлалайками прискакало.. Скільки ж цих виродків розповсюджился Але боротьба з дровами та грибами головніше
Ответить
0
1
Gudvin85 (Киев)
18.11.2024 в 19:54
Смотри не обос.рись от напряжения
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
18.11.2024 в 19:17
Я ху@ю. Так, набагато вагоміше шукати крис серед консервів по всій Україні, але найбільше цих виродків серед териконинців , які роз'їхалися по всій Україні і за кордон і як щури звідти спостерігають . Дай Бог здоров'я та сили справжнім українцям та фанатам Шахтаря, які в лавах ЗСУ, які роблять спротив на окупованих землях... Східний, тобі вітання!!!
Ответить
1
4
Gudvin85 (Киев)
18.11.2024 в 19:17
Прям дел важнее нет?
Ответить
3
3
ANESTEZIO (Вінниця )
18.11.2024 в 19:19
Циган, а які в тебе діла? , уйобок?
Ответить
0
3
Gudvin85 (Киев)
18.11.2024 в 19:35
У меня все отлично, а тебе не мешало бы обратиться к врачу: налицо истерия и избыток желчи
 
2
1
ANESTEZIO (Вінниця )
18.11.2024 в 19:48
Під@р, я вже давно бачу твої пости, в яких ти жовчю поливаєш все українське , тобі , уй@бку лікарі не допоможуть, не відмажешся. . А якщо спробуєш, допоможу. Ще більше не відмазатися Підеш в кращому випадку на обмін, свол@та
 
0
2
Gudvin85 (Киев)
18.11.2024 в 19:53
Ты запятую неправильно поставил, надо после "я"
 
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
18.11.2024 в 19:07
Під@р за сприянням шл@х робить все можливе, щоб свою немиту сраку відмити. На черзі хто там? зубов, Орбу, леонов?
Ответить
0
4
Matachorros (Chicago)
18.11.2024 в 19:04
Как можно было просцрать это дело уаф? Или вы специально всё делали чтобы этого сепара оправдать? Он финансировал террористические войска путлера, и это факт.......нет слов
Ответить
2
3
Мурзік Васильович (Київ)
18.11.2024 в 18:31
На жаль це було очікувано, бо УАФ усе через одне місце зробила... Позбавлення нагород ніхто на Заході не зрозуміє. А позбавляти його тренерської ліцензії варто через звичайний суд (просто порушити справу за держзраду). Суд має право виносити заборону займатися певними видами діяльності і тут Лозанна вже буде безсила!
Ответить
5
3

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости