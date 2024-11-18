Предатель Украины выиграл дело в Спортивном арбитражном суде против УАФ

Футбольный предатель Украины Анатолий Тимощук выиграл суд против Украинской ассоциации футбола.

Согласно информации источников Tribuna.com, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, который обжаловал предыдущее решение УАФ.

Спортивный арбитражный суд (CAS) считает, что Тимощук не совершил никаких действий, которые могли привести к принятым ранее дисциплинарным санкциям в виде лишения тренерской лицензии и титулов, добытых за время его игровой карьеры.

"УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе", — заявили в УАФ.

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Напомним, что ранее Комитет по этике и честной игре УАФ лишил Тимощука тренерской лицензии и всех наград, которые он получил в период карьеры в украинском футболе.