Зеленский посетил горячие точки на фронте украино-российской войны. ВИДЕО

Верховный главнокомандующий ВСУ, президент Украины Владимир Зеленский посетил горячие точки на фронте украинско-российской войны. Об этом сам глава государства сообщил у себя в соцсетях.

Зеленский побывал в Покровске, Купянске и в других точках.

"Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил ребят, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – именно воины, без которых не представить нормальную работу офицеров и вообще наших подразделений. Я благодарен всем сержантам, которые действительно являются примером для солдата. Сила всей нашей украинской армии – это люди, которые служат, служат преданно, стойко. Сегодня имел честь отметить государственными наградами лучших воинов – тех, кто проявил себя в боях. Заслушал доклады наших командиров. Также – доклады по ситуации с безопасностью, социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях. Держим наши позиции! Спасибо воинам. Слава Украине!", - сказал глава государства.

Добавим, что ранее Владимир Зеленский прокомментировал сообщения СМИ о предоставлении разрешения Украине бить ракетами по территории РФ.