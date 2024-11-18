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Россия не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026

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Россия для грустных

Россия не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная России не будет допущена к участию в жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026, которая состоится 13 декабря в Цюрихе (Швейцария). Об этом сообщают российские СМИ.

"Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет. Команда не сможет принять участие в отборочном раунде изза вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС. Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира", - пишет Матч ТВ.

Напомним, что все российские клубы и сборные после начала полномасштабной войны отстранены от официальных международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.

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