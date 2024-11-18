Россия не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026
Россия для грустных
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Сборная России не будет допущена к участию в жеребьевке отборочного турнира
"Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет. Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС. Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира", - пишет Матч ТВ.
Напомним, что все российские клубы и сборные после начала полномасштабной войны отстранены от официальных международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.
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