Россия не будет допущена к жеребьевке отбора ЧМ-2026

Сборная России не будет допущена к участию в жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026 , которая состоится 13 декабря в Цюрихе (Швейцария). Об этом сообщают российские СМИ.

"Допуска сборной России до жеребьевки квалификации чемпионата мира не будет. Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь УЕФА и ФИФА своего мнения не меняют с момента отстранения РФС. Команда не сможет претендовать на выход на чемпионат мира", - пишет Матч ТВ.

Напомним, что все российские клубы и сборные после начала полномасштабной войны отстранены от официальных международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА.