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Умеров: Украина планирует отходить от "болезненных вопросов бусификации"

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У Кабмина есть предложения

Умеров: Украина планирует отходить от "болезненных вопросов бусификации"

Рустем Умєров

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министерство обороны Украины подготовило предложения для рассмотрения в Кабмине, направленные на проведение реформ. Это должно предотвратить так называемую "бусификацию", когда мужчин принудительно мобилизуют в ряды ВСУ.

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Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на брифинге, передает UNN.

Он отметил, что сейчас Россия планирует увеличение своего личного состава. Однако украинские войска сейчас удерживают фронт, а Минобороны работает над вопросом человечности по мобилизации.

"Мы держим фронт, уделяем внимание человечности нашей мобилизации, ввели, как вы знаете, закон, начали работать рекрутинговые центры, начали цифровизацию, чтобы иметь цифровые инструменты, чтобы люди знали, что у них есть выбор", - сказал Умеров.

Также планируется работа с украинцами за рубежом, чтобы у них была возможность присоединиться к армии, подчеркнул глава Минобороны.

Сейчас для нас важен приоритет защиты нашей страны, поэтому планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения (вопрос "бусификации", - ред.). Чтобы решить этот вопрос, у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу", - добавил Умеров.

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