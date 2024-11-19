Спиваковский назвал футболистов Динамо, которые в ближайшее время покинут команду

Соведущий "ТаТоТакое" Михаил Спиваковский высказался об игроках, которые могут покинуть столицу в ближайшее время.

“Мне кажется, что команде совсем не нужна глобальная кадровая чистка. Сейчас все сбалансировано. Мы понимаем, что уйдут Шепелев и Андриевский. Просто нужно уже где-то нормально играть. Скорее всего, должен вернуться Яцык. Есть небольшая проблема со здоровьем у Михайленко, но это не то, что помешает ему играть в ближайшее время. Ещё под вопросом будущее Караваева”, – заявил комментатор.

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Владимир Шепелев в текущем сезоне появлялся лишь на 90+3 минуте матча ЛЕ против "Хоффенхайма" (0:2). Александр Андриевский отыграл 12 встреч во всех турнирах, но в пяти случаях проводил на поле менее 15 минут. У Александра Караваева 14 поединков с начала кампании и 6 результативных действий.