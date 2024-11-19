Более 1600 оккупантов. Генштаб назвал вражеские потери за сутки
Много и техники
Генштаб ЗСУ
В течение суток украинские защитники уничтожили 1610 оккупантов, 17 танков, 33 бронемашины и 46 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 724 050 (+1610) человек,
- танков - 9382 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 19092 (+33) ед,
- артиллерийских систем - 20632 (+46) ед,
- РСЗО - 1252 (+0) ед,
- средства ПВО - 999 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19111 (+38),
- крылатые ракеты - 2754 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29548 (+120) ед,
- специальная техника - 3672 (+17).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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