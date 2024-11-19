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Более 1600 оккупантов. Генштаб назвал вражеские потери за сутки

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Более 1600 оккупантов. Генштаб назвал вражеские потери за сутки

Генштаб ЗСУ

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В течение суток украинские защитники уничтожили 1610 оккупантов, 17 танков, 33 бронемашины и 46 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери российских войск с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 724 050 (+1610) человек,
  • танков - 9382 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 19092 (+33) ед,
  • артиллерийских систем - 20632 (+46) ед,
  • РСЗО - 1252 (+0) ед,
  • средства ПВО - 999 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19111 (+38),
  • крылатые ракеты - 2754 (+1),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29548 (+120) ед,
  • специальная техника - 3672 (+17).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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