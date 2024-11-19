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В Евросоюзе подтвердили разрешение США бить ракетами ATACMS по России

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В Евросоюзе подтвердили разрешение США бить ракетами ATACMS по России

Getty Images / Global Images Ukraine

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США разрешили Украине применять ракеты дальностью до 300 км для ударов по России. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"То есть речь идет о радиусе 300 километров. Это не так много, если говорить о расстоянии, это не большое расстояние, оно не достигает далеко вглубь страны, но это решение администрации. Почему они приняли это решение сейчас, а не до выборов? Я не знаю", - сказал он на заседании Еврокомиссии.

Также Боррель повторил, что в Евросоюзе каждая страна самостоятельно принимает решение относительно использования своего оружия Украиной.

"Сегодня не было никакого решения по этому поводу. Каждая страна будет делать так, как считает целесообразным. Американская администрация долгое время говорила "нет", и на этот раз она сказала "да", - подытожил дипломат.

Как известно, The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что действующий президент США Джо Байден впервые позволил украинским военным использовать дальнобойные ракеты ATACMS для удара по территории России.

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Опубликовал: Александр Бураков
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